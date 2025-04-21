Vali Ekici, Togg'u Gelin Arabası Olarak Tahsis Etti

Şırnak Valisi Birol Ekici, evlenecek çiftin talebi üzerine, Togg'u gelin arabası olarak tahsis etti.

Gülşen ve İsmet Olgun çifti gelin arabası için Vali Ekici'den Togg'un tahsis edilmesini rica etti.

Vali Ekici'de süslettiği Togg'u genç çiftin kullanımına verdi.

Genç çift, süslenen Toog ile konvoy eşliğinde Koçbeyi köyünde tur attı.

Valiliğin sosyal medya hesaplarındaki paylaşımda, şu ifadelere yer verildi: ???????

"Merkez Koçbeyi köyünde dünya evine giren Gülşen ve İsmet Olgun çiftine gelin arabası olarak milli gururumuz Togg tahsis edilmiştir. Genç çiftimize ömür boyu mutluluklar diliyoruz."

Damat İsmet Olgun da kendilerini kırmayarak Togg'u tahsis eden Vali Ekici'ye teşekkür etti.