Vali Demiryürek, Muhtarlar Günü'nde Muhtarlarla Buluştu

Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla muhtarlarla bir araya geldi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kırşehir Öğretmenevi'nde düzenlenen programda muhtarla buluşan Vali Demiryürek, talep ve görüşlerini dinledi.

Demiryürek, burada yaptığı konuşmada, muhtarlık müessesesinin, halkla devlet arasındaki en sıcak temas noktalarından birisi olduğunu belirterek, muhtarlarla her fırsatta bir araya geldiklerini ve hizmetin kalitesini artırmaya gayret gösterdiklerini dile getirdi.

Muhtarların köylerde ve mahallelerde düzenin, huzurun, iletişimin ve hizmetin öncüsü olarak önemli görevler üstlendiğini vurgulayan Demiryürek, "Vatandaşlarımızın taleplerini kamu kurumlarına ulaştırmak, devletimizin hizmetlerini en ücra noktalara kadar taşımak, ihtiyaç duyulan her anda halkımızın yanında olmak gibi bir sorumluluğu büyük bir özveriyle yerine getiriyorsunuz. Toplumun sizlere duyduğu güvenle, bir uzlaştırıcı ve her zaman da bir gönül insanı gibi hareket ediyor, sevinçte de hüzünde de zorlukta da vatandaşımızın kapısını siz açıyorsunuz. Bizler de sizlerle vatandaşlarımızın beklentilerine en iyi şekilde cevap verebilmek, köylerimizin ve mahallelerimizin sorunlarına çözüm üretmek için iş birliği ve uyum içinde çalışmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.