Vali Çiftçi, kış gecelerinin vazgeçilmezi tel helva yaptı
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, kış mevsimine özgü tel helva yapımına katılarak yöresel lezzetleri tanıttı. Etkinlikte türküler eşliğinde yapılan helva, konaktaki misafirlere ikram edildi.

ERZURUM Valisi Mustafa Çiftçi, uzun kış gecelerinin vazgeçilmez geleneği olan tel helva yapımına katıldı. TRT sanatçısı Mehmet Çalmaşur ile Mahmut Kıvanç'ın seslendirdiği türküler eşliğinde vatandaşlarla helva yapan Vali Çiftçi, tadını çok beğendi.

Yakutiye ilçesine bağlı kırsal Yazıpınar Mahalle Konağı'nda Erzurum kültüründe 'yatsılık' olarak adlandırılan akşam öğününde Vali Mustafa Çiftçi ve davetliler ağırlandı. Yöresel lezzetler arasında yer alan göğermiş peynir, kavurmalı ve civil peynirli su böreği, lor dolması, tandır ketesi, tandır ekmeği, tereyağı ve limonlu çay ikram edilen programda kentin asırlık kış gecelerinin vazgeçilmezi tel helva da yapıldı.

Kış mevsimine özgü olarak hazırlanan tel helvası, TRT sanatçısı Mehmet Çalmaşur ile Mahmut Kıvanç'ın seslendirdiği türküler eşliğinde yapıldı. Vatandaşların daveti üzerine yer tahtasının bir kenarında oturan Vali Mustafa Çiftçi de tel helvası yapımına katıldı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından hazırlanan helva, konakta bulunan misafirlere ikram edildi.

Konakta, Erzurum'a özgü geleneksel oyunlar, türküler ve sohbetler eşliğinde misafirlere tanıtıldı. Etkinlikte ayrıca, Yazıpınar Köyü'nden çiftçi-şair Sinan Örnek tarafından kaleme alınan 'Seyyahın Gönül Sözleri 1' adlı eserin tanıtımı da yapıldı.

TEL HELVA GELENEĞİ

Erzurum'da özellikle kış aylarında köy odaları ve köy konaklarında yapılan tel helvası; şeker, su, irmik ve limon kullanılarak hazırlanan, kar üzerinde soğutularak kıvam alarak yapılıyor. Maliyeti düşük olmasıyla bilinen önemli bir kültürel miras olan tel helvası mahallelerde yaşatılmaya devam ediyor. Yüzyıllardır sürdürülen bu gelenek, uzun ve karlı kış gecelerinde toplumsal dayanışmayı, sohbet kültürünü ve türkü geleneğini besleyen önemli bir sosyo-kültürel unsur olma özelliği taşıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
