Vali Çiçekli'den Organ Bağışı Çağrısı

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Meram Tıp Fakültesi Organ Nakli Merkezi heyeti, Vali Mehmet Fatih Çiçekli'yi ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ziyarete Organ Nakli Merkezi'nden Prof. Dr. Tevfik Küçükkartallar, Prof. Dr. Celalettin Vatansev, Doç. Dr. Selman Alkan, Doç. Dr. Mustafa Şentürk, Op. Dr. Mustafa Nihat Ataberk katıldı.

Çiçekli, gerçekleştirilen ziyaretten memnuniyet duyduğunu söyledi.

Vatandaşları organ bağışı yapmaya davet eden Çiçekli, "Yıllar önce organlarını bağışlamış birisi olarak sizleri organ bağışında bulunmaya davet ediyorum. Organ bağışı yapmak artık çok kolay. e-Devlet üzerinden kısa sürede bu işlemi gerçekleştirebiliyorsunuz. Ülkemizde yaklaşık 34 bin vatandaşımız organ nakli bekliyor, bunların 30 binden fazlası ise böbrek nakli bekleyen hastalar. Diyoruz ki, 'Organını bağışla, hayat ol'."