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Vali Çiçek, Karaman'da engelli erişilebilirliği sorunlarını kurumlarla görüştü

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Karaman'da engelli erişilebilirliğin artırılmasına yönelik toplantı, Vali Hayrettin Çiçek başkanlığında yapıldı. Toplantıda kurumların uygulamaları ve sahada yaşanan sorunlar görüşüldü, Çiçek erişilebilirliğin temel sorumluluk olduğunu vurguladı.

Karaman'da engelli erişilebilirlik toplantısı, Vali Hayrettin Çiçek başkanlığında yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik Yunus Emre Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, kentte erişilebilirliğin artırılmasına yönelik yürütülen çalışmalar, kurumların sorumluluk alanlarındaki uygulamalar ve sahada karşılaşılan sorunlar görüşüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çiçek, erişilebilirliğin toplumsal yaşamın her alanında gözetilmesi gereken temel bir sorumluluk olduğunu kaydetti.

Çiçek, engelli ve yaşlı bireylerin eğitimden sağlığa, ulaşımdan sosyal yaşama kadar tüm hizmetlere bağımsız ve güvenli biçimde ulaşabilmesi için gerekli çalışmaların titizlikle yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

Toplantıya, Karaman Cumhuriyet Başsavcısı Tuba Ersöz Ünver, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Saygılı ve kurum müdürleri katıldı.

Kaynak: AA
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