Vali Cevdet Atay, Düzce'deki Sevgi Evleri ve Huzurevi Sakinlerini Ziyaret Ederek Veda Etti

Son yayınlanan Valililer kararnamesiyle Şırnak'a atanan Vali Cevdet Atay, Düzce'deki sevgi evlerinde kalan çocuklar ile huzurevinde kalan büyükleri ziyaret ederek veda etti. Atay, çocuklara ve huzurevi sakinlerine tek tek veda ederek hayır duası aldı.

DÜZCE(İHA) – Son yayınlanan Valililer kararnamesiyle Şırnak'a atanan Vali Cevdet Atay, sevgi evlerinde kalan çocuklar ile huzurevinde kalan büyükleri ziyaret ederek veda etti.

10 Haziran 2020'de atanan ve 3 yıldır Düzce'de görev yapan Vali Cevdet Atay, son yayımlanan Valiler Kararnamesiyle Şırnak Valisi olarak atandı. Vali Atay, görev süresi boyunca sık sık ziyaret yaptığı ve yanlış bırakmadığı çocuk evlerinde kalan çocukları ve huzurevlerinde kalan büyükleri ziyaret etti. Çocuklara ve huzurevi sakinlerine tek tek veda eden Atay, hayır duası alarak ayrıldı. - DÜZCE