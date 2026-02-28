Haberler

Bingöl Valisi Çelik, Togg makam aracıyla çocukları gezdirdi

Bingöl Valisi Cahit Çelik, Güveçli köyünde vatandaşlarla bir araya gelirken, çocuklara Togg marka makam aracıyla köy turu attırdı. Vali, katılımcı yönetim anlayışını vurguladı.

BİNGÖL Valisi Cahit Çelik, köy ziyaretleri kapsamında gittiği Güveçli köyünde vatandaşlarla bir araya geldi, Togg makam aracını kullanarak çocuklara köy turu attırdı.

Vali Cahit Çelik, dün merkeze bağlı Güveçli köyünü ziyaret etti. Cuma namazını köy sakinleriyle birlikte kılan Vali Çelik, ardından vatandaşlarla buluştu. Talep ve önerileri dinleyen Vali Çelik'e ziyaret sırasında İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı da eşlik etti. Cami çıkışında çocuklarla sohbet eden Vali Çelik, daha sonra onları Togg marka makam aracına davet etti. Direksiyon koltuğuna geçen Vali Çelik, çocuklara köy içinde tur attırdı.

'DAİMA SAHADA OLACAĞIZ'

Ziyaret sonrası değerlendirmede bulunan Vali Cahit Çelik, katılımcı yönetim anlayışına vurgu yaparak, "Her bir hemşehrimizin görüşü bizim için son derece önemlidir. Bu şehirde kalıcı hizmetler üretmek için daima sahada olacak, vatandaşlarımızla istişare halinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.Köy sakinleri, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek Vali Çelik'e görevinde başarı diledi. Program, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
