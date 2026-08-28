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Gaziantep Valisi'nden 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

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Gaziantep Valisi Kemal Çeber, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümünde yayımladığı mesajda, milletin bağımsızlık iradesini vurgulayarak, kahraman ecdadı rahmetle andı ve birlik-beraberlik çağrısında bulundu.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çeber, mesajında, 30 Ağustos Zaferi'nin 104. yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutladıklarını belirtti.

Tarih boyunca hürriyetinden ve bağımsızlığından asla taviz vermeyen necip milletin en zor şartlarda dahi inancından, iradesinden ve vatan sevgisinden aldığı güçle kenetlenerek büyük bir destan yazdığını ifade eden Çeber, şunları kaydetti:

"Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Dumlupınar'da kazanılan bu eşsiz zafer, milletimizin esareti asla kabul etmeyeceğinin, kendi kaderini kendi elleriyle tayin edeceğinin en güçlü ifadesidir. Bugün bizlere düşen en büyük sorumluluk, kahraman ecdadımızın canları ve kanları pahasına bizlere emanet ettiği aziz vatanımızı aynı şuur ve kararlılıkla korumak, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmek ve ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşımaktır. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu toprakları bizlere vatan kılan aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, kahraman gazilerimizi saygıyla yad ediyorum. Tüm vatandaşlarımızın ve kahraman Mehmetçiğimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

Kaynak: AA
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