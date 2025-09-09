Vali Canalp'tan Gençlere Uyarı: Banka Kartlarını Kiraya Vermeyin

BATMAN Valisi Ekrem Canalp, Ağustos ayında kentte meydana gelen güvenlik, asayiş, kaçakçılık, terör, narkotik ve siber suçlara yönelik operasyonlara ilişkin yapılan asayiş ve güvenlik toplantısında banka kartlarını kiraya veren gençlere uyarıda bulundu.

Batman Valiliğinde, Vali Ekrem Canalp, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ekrem Doğan'ında katılımıyla 2025 yılı Ağustos ayı asayiş ve güvenlik toplantısı düzenlendi. Genç nüfusun fazla olduğu Batman'da son 1,5 yıl içerisinde banka ve hesap kartlarını kullandıran kişiler hakkında açılan dosya sayısı 20 bine dayanırken, Vali Canap, bu konu ile ilgili özellikle gençlere uyarıda bulundu. Vali Canalp, "Asayiş olayları 2024 yılı Ağustos ayına göre yüzde 20'lik bir azalma göstermiş ve 1073 olan asayiş verisi sayısı 854'e düşmüştür. Bu şekildeki asayiş olaylarının da yüzde 98'i aydınlatılmış durumdadır. Ağustos ayında kişilere karşı işlenmiş olan kasten yaralama, tehdit, hakaret, kişilerin huzur ve sükununu bozmak gibi 10 önemli suçta ise 2024 yılı Ağustos ayında 288 olay 2025 yılı Ağustos ayında ise 251 olay meydana gelmiş olup, yüzde 13'lük bir düşüş sağlanmıştır ve bu olaylarında yüzde 99'u aydınlatılmıştır. Son 3 yıllık dönem içerisinde toplamda 1 ton 843 kilo skunk, 282 kilo esrar, 106 kilo metamfetamin, 24 kilo eroin, 12 kilo bonzai ve 1 kilo kokain olmak üzere toplamda 2 ton 270 kilo uyuşturucu ele geçirilmiş ve imha edilmiştir. 61 bin 463 adet de sentetik hap ele geçirilmiş durumdadır. 11 bin 643 kök hint keneviri de ele geçirilmiş ve imha edilmiştir. Siber suçlarla mücadele başlığı altında ise 2024 yılı Ağustos ayında olay sayımız 114 iken 2025 yılı Ağustos ayındaki olay sayısı ise 140 olmuştur. Tutuklu kişi sayısı ise 11'dir. Terörle mücadelede de toplamda bu ay içerisinde 17 kişi hakkında adli işlem yapılmıştır. Son 1 yıllık dönemde ise adli işlem yapılan kişi sayısı 676 tutuklu sayısı da 56'dır. Yine siber suçlarla mücadele bağlamında da güncel olarak Batmanımızın da Türkiye'mizin de gündemini meşgul eden hususlar vardır. Bununla ilgili de gençlerimizin özelliklede kendi hesaplarını, banka hesaplarını kullanmak suretiyle son zamanlarda gündem teşkil ediyor. 1 yıl içerisinde toplam 1350 olay meydana gelmiştir. Bizim de polisimizin, jandarmamızın bilgilendirme faaliyetlerinde toplam 25 aylık faaliyette 150 bin kişiye erişim sağlanmış ve konu üzerinde özellikle el broşürleri, afişler, bilboard çalışmaları yapılarak vatandaşlarımızı ve özellikle de gençlerimizi bilgilendirme çalışmalarına ağırlık vermiş durumdayız. Buradan birkez daha gençlerimizi özelikle uyarmak isterim. Banka hesap numaralarını hiçbir şekilde başka insanların kullanımlarına açmasınlar. Bununla ilgili kendilerine gelen tekliflere de asla olumlu cevap vermesinler. Çünkü bu suçun işlenmesi halinde en az alt sınır 3 yıl 4 ay hapis cezasıdır" dedi.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,