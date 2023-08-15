Vali Bülent Tekbıyıkoğlu Tunceli'ye atanmak üzere Kırıkkale'den ayrıldı

Kararname ile Tunceli'ye atanan Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Kırıkkale'de düzenlenen uğurlama töreninin ardından kentten ayrıldı. Törende, Tekbıyıkoğlu, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, il protokolü ve valilik personeliyle vedalaştı. Vali Tekbıyıkoğlu, törene katılanlardan ve tüm Kırıkkalelilerden helallik istedi.