Vali Baydaş: Hayatta Olduklarını Biliyoruz

Vali Baydaş: Hayatta Olduklarını Biliyoruz
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Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Bayburt-Rize-Erzurum sınırında kaza kırıma uğrayan özel jete ulaşmak için başlatılan arama kurtarma çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Ekiplerin havada etkili sis nedeniyle zorluk yaşadığını söyleyen Baydaş, kazada bulunan iki kişinin hayatta olduğunu doğruladı.

VALİ BAYDAŞ: ŞU AN HAYATTA OLDUKLARINI BİLİYORUZ

Bayburt-Rize- Erzurum sınır hattında kaza kırıma uğrayan özel jete ulaşmak için başlatılan arama kurtarma çalışmalarını koordine etmek amacıyla Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, İkizdere ilçesine bağlı Çifteköprü köyüne geldi. Çalışmalar hakkında bilgi aldıktan sohra açıklama yapan Vali Baydaş, "Konumlandırma çalışmaları Rize-Bayburt-Artvin Kaçkar Dağları zirvelerinde bir yer olduğu belirlendiği için bu illerden AFAD, UMKE ekipleri harekete geçti. Biz de buradan yaklaşık 110 personelimiz yine arama kurtarma ekiplerimizle sahadayız. Bulunabilme ihtimali olan yerleri tarıyoruz. JAK ve diğer ekiplerimiz ayrı ayrı yerlerde farklı güzergahtalar. Erzurum ve Bayburt valililerimizle de irtibat halindeyiz. Şu ana kadar elimizdeki bilgi şu; 2 kişi, küçük bir uçak, Sivrihisar'dan kalkıp Rize-Artvin Havalimanı'na gelmekte olan bir uçak. Şu an hayatta olduklarını biliyoruz. İnşallah ulaşıp, güzel haberi paylaşırız. Bizde olay yerine yakın olduğunu tahmin ettiğimiz Çifteköprü köyündeyiz" dedi.

Etkili sis kaynaklı hava aracı kullanmanın zor olduğu bir hava koşulu bulunduğunu ifade eden Vali Baydaş, "Ümit ediyoruz, yürüyerek giden ekiplerimiz en kısa sürede ulaşacaktır. Kaza sonrası bir iletişim kurulmuş ama şu an için iletişimiz yok. O veriler üzerinden gitmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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