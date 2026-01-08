Haberler

Gümüşhane Valisi Baruş, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak çeşitli kategorilerdeki fotoğrafları oyladı. Baruş, fotoğrafın önemine vurgu yaparak, basın mensuplarının emeklerini takdir etti.

Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Vali Baruş, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Baruş, "Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuk, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya" başlıklı fotoğrafını, "Portre" kategorisinde ise ???????Mehmet Aslan'ın "Hayat siyah beyaz" başlıklı fotoğraflarını oyladı.

"Haber" kategorisinde Ashraf Amra'nın "İnsanlar ve bombalar", "Spor" kategorisinde ???????Gerald Anderson'un "Yumruklar konuşuyor" fotoğrafına oy veren Baruş, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Harun Özalp'ın "Hareket zamanı", "Günlük Hayat" kategorisinde de ???????Nurettin Boydak'ın "Rengarenk" karesini tercih etti.

Baruş, Anadolu Ajansı'nın her yıl düzenlediği "Yılın Kareleri" oylamasının basın mensupları için çok kıymetli bir fırsat sunduğunu söyledi.

Fotoğrafın yaşanan bir olayı en yalın ve çarpıcı haliyle kamuoyuna aktardığını dile getiren Baruş, "Seçim yaparken özellikle doğallık ve anı yakalama başarısını esas aldım. Teknik imkanların gelişmesiyle birlikte habercilerin sorumluluğu artmıştır. Gecesini gündüzüne katarak çalışan foto muhabirleri büyük bir emeği temsil etmektedir." ifadelerini kullandı.

Vali Baruş, Anadolu Ajansı çalışanları başta olmak üzere tüm basın mensuplarına ortaya koydukları nitelikli çalışmalar için teşekkür ederek, yarışmaya katılmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor. Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Sinan Uçar - Güncel
