Vali Ayyıldız, Bursa'nın kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı

Bursa Valisi Erol Ayyıldız, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ayyıldız, mesajında, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yılını gurur ve minnet içinde kutladıklarını belirtti.

Bursa'nın tarih boyunca barışın, huzurun ve özgürlüğün simgesi olduğunu vurgulayan Ayyıldız, şunları kaydetti:

"Ancak 1. Dünya Savaşı sonrası imzalanan Mondros Mütarekesi ile Osmanlı toprakları işgallere açık hale gelmiş, 2 Temmuz 1920'de Mustafakemalpaşa ve Karacabey, 6 Temmuz'da Gemlik ve nihayet 8 Temmuz 1920'de Bursa, İngilizlerin gözetiminde Yunan ordusu tarafından işgal edilmiştir. Bu kara haber Ankara'da derin bir yankı uyandırmış, Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsü üzerine siyah bir örtü serilerek Bursa'nın işgali milletin yüreğine kazınmıştır. Bu örtü, esareti reddeden, bağımsızlık azmini her şartta koruyan Türk milletinin onurlu duruşunun simgesi olmuştur. Büyük Taarruz ile zaferden zafere koşan kahraman ordumuz, Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın liderliğinde '2 yıl, 2 ay, 2 gün' süren işgale son vermiş ve 11 Eylül 1922'de Bursa'yı özgürlüğüne kavuşturmuştur. Bu kutlu günle birlikte Meclis kürsüsündeki kara örtü kaldırılmış, Bursa'nın ufku yeniden aydınlanmıştır."

Ayyıldız, Bursa'nın yüksek vatan sevgisi, memleket aşkı ve hayırda yarışma gayretinin, bu kadim toprakları düşman işgalinden kurtaran ruhun, 103 yıl sonra dahi dimdik ayakta olduğunu gösterdiğini aktararak, "Bu anlamlı günde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, kurtuluş mücadelemizin tüm kahramanlarını, aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal etmiş gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, hayatta olan gazilerimize sağlık ve huzur diliyorum. Bursa'mızın düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yılı kutlu olsun." ifadelerini kullandı.