Haberler

Afyonkarahisar Valisi Aktaş, Afyonkarahisar - Ankara kara yolu uygulama noktasını ziyaret etti

Afyonkarahisar Valisi Aktaş, Afyonkarahisar - Ankara kara yolu uygulama noktasını ziyaret etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar Valisi Naci Aktaş, bayram süresince trafik akışının güvenliğini sağlamak için alınan tedbirleri yerinde inceledi. 886 uygulama noktasında 10 bin personel görev alıyor.

Afyonkarahisar Valisi Naci Aktaş, Afyonkarahisar - Ankara kara yolunda gerçekleştirilen denetim noktasına ziyarette bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığınca kullanılan Susuz kavşağındaki uygulama noktasını ziyaret eden Aktaş, bayram süresince trafikte uygulanan tedbirler hakkında bilgi aldı.

Aktaş, burada gazetecilere, Afyonkarahisar'da 13 marttan itibaren emniyet ve jandarma ekiplerinin trafik akışının sağlıklı bir şekilde sağlanabilmesi için tüm tedbirleri aldığını söyledi.

Afyonkarahisar'da 886 uygulama noktasında yaklaşık 3 bin ekip ve 10 bin personelin görev aldığını dile getiren Aktaş, şöyle konuştu:

"Bulunduğunuz kavşak, trafik akışının yoğun olduğu bir nokta. 13 marttan itibaren günlük ortalama araç geçişimiz 500 bin civarında. Bugünden itibaren dönüş süreci de başladı. Hava koşullarının da değişmiş olması sebebiyle tedbirlerimizin önemi daha da arttı. Hem bugün hem de yarın daha da yoğunluk beklemekteyiz. Duamız, temennimiz tüm yolcularımızın kazasız, belasız evlerine varmalarıdır."

Uygulama noktasında ihtiyaç duyulan bütün tedbirlerin alındığını belirten Aktaş,"Burada en önemli husus, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlayabilmektir. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinden daha önemli husus bizim açımızdan yoktur."dedi.

Aktaş, trafikteki sürücü ve yolculara emniyet kemeri takmaları, hızlarını düşürmelerini, yola odaklanmaları ve sabırlı olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Ramazan Bayramı dolayısıyla polis ve jandarma personeline ikramlarda bulunan Aktaş, daha sonra ekiplerce durdurulan araçların sürücüleri ve yolcularıyla sohbet etti.

Kaynak: AA / Arif Yavuz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

