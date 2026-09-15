Vakıflardan Kırklareli'ndeki öğrencilere eğitim desteği

Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğünce Kırklareli'ndeki bazı okullara teknolojik materyal, öğrencilere ise kırtasiye desteği sağlandı.

2026-2027 eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç, Bölge Müdürlüğü personeli ve Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürü Murat Altınöz, Kayalı İlkokulu, Yoğuntaş Ortaokulu ile Lüleburgaz Kırıkköy İlkokulu ve Ortaokulunu ziyaret etti.

Ziyaretlerde Kayalı İlkokulu ve Yoğuntaş Ortaokuluna bilgisayar ve yazıcı desteği sağlanırken, öğrencilere kırtasiye setleri hediye edildi.

Kırıkköy İlkokulu ve Ortaokulunun ortak kullanımına sunulmak üzere temin edilen fotokopi makinesi de okul yönetimine teslim edildi.

Saraç, yeni eğitim-öğretim yılının eğitim camiasına başarı getirmesini diledi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından "1001 Hayır Hizmeti Projesi"nin sürdürüldüğünü belirten Saraç, "Vakfiyelerde yer alan hayır şartları doğrultusunda okullarımıza eğitim desteği olarak bilgisayar ve yazıcılarımızı teslim ettik. Geleceğimizin teminatı çocuklarımız için de kalemden cetvele, silgiden deftere kadar çeşitli kırtasiye malzemelerinden oluşan hediyeler hazırladık. Çocuklarımızın yeni eğitim yılındaki heyecanına ortak olmaya çalıştık." diye kaydetti.

Kaynak: AA