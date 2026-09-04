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Vakıflar'dan 1000 öğrenciye kırtasiye desteği

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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, Ankara'da ihtiyaç sahibi ilkokul öğrencilerine yönelik başlattığı projeyle 1000 çocuğa kırtasiye desteği sağlayacak. İlk etapta 250 öğrenci, müzede mağaza konseptiyle kırtasiye ürünlerini kendi seçti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde, hayır hizmetlerinden faydalanan ailelerin ilkokulda öğrenim gören çocuklarına kırtasiye desteği projesi başlattı.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Ankara'da uygulamaya konulan proje kapsamında toplam 1000 ihtiyaç sahibi öğrenciye ulaşılacak.

Öte yandan projenin bugünkü ilk etabında 250 çocuk, Vakıf Eserleri Müzesi Sergi Salonu'nda ağırlandı.

Öğrenciler için sergi salonunda mağaza konseptli özel bir alan hazırlandı. Öğrenciler ihtiyaç duydukları kırtasiye malzemelerini bu alanda mağazadan alışveriş yapar gibi inceleyerek dilediklerince seçme imkanı buldu.

Okulda ihtiyaç duyulabilecek çeşitli kırtasiye ürünlerinin yer aldığı alanda öğrencilerin ihtiyaçlarını kendi tercihleri doğrultusunda karşılamaları sağlandı.

Kaynak: AA
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