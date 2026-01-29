Haberler

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden KKTC'ye 5 bin koli gıda yardımı

Güncelleme:
KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) 5 bin gıda kolisi gönderdi.

Vakıflar Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre; ramazan ayı öncesinde KKTC'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere gıda kolileri hazırlandı. 5 bin gıda kolisi, KKTC'ye ulaştırılmak üzere yola çıktı. Ankara'dan Mersin Limanı'na uğurlanan, yardım malzemelerini taşıyan 5 TIR dağıtım için hareket etti.

'HAYIR GELENEĞİNİN GÜNÜMÜZE YANSIMASI'

Gıda kolilerine bırakılan, Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu'nun imzasını taşıyan mektuplarda, "Ortak değerler ortak gelecek ile iyiliği buluşturuyoruz. Sevgi, iyilik ve adalet anlayışıyla şekillenen vakıf medeniyetimizin bir emaneti olan bu ikram; Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesi ile Selçuklu'dan Osmanlı'ya uzanan hayır geleneğinin günümüze yansımasıdır" ifadeleri yer aldı.

4 ÜLKEYE DAHA YARDIM GİDECEK

KKTC'nin yanı sıra Kosova, Karadağ, Bosna-Hersek ve Suriye'ye gönderilecek yardım malzemelerin tamamının, ramazan ayı öncesinde dağıtımı gerçekleştirilecek. Hazırlanan gıda kolilerine ilişkin sevkiyat planlaması doğrultusunda, bir sonraki aşamada Kosova'ya 7 TIR, ilerleyen günlerde Bosna-Hersek'e 9 TIR ve Karadağ'a 3 TIR yardım ulaştırılması, sürecin son aşamasında Suriye'ye 20 TIR yardım gönderilmesi planlanıyor. Uzun süreli dayanıklılığa sahip temel gıda ürünlerinden oluşan yardım kolilerinde; un, salça, ayçiçek yağı, kuru fasulye, makarna, kırmızı mercimek, şehriye, pirinç, tahin helva, kuru üzüm ve hurma yer alıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
