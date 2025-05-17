Vahit Kirişci AA Kahramanmaraş Bürosu'nu Ziyaret Etti
AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci, Anadolu Ajansı'nın önemine değinerek, depremlerde görev yapan muhabirleri tebrik etti.
AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci, Anadolu Ajansı (AA) Kahramanmaraş Bürosu'nu ziyaret etti.
Kirişci ziyaretinde yaptığı konuşmada, AA'nın Türkiye'de ve dünyada önemli bir haber ajansı olduğunu dile getirdi.
Vahit Kirişci, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde sahada görev yapan AA muhabirlerini özverili çalışmalarından dolayı tebrik etti.
Kaynak: AA / Gökhan Çalı - Güncel