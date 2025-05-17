Vahit Kirişci AA Kahramanmaraş Bürosu'nu Ziyaret Etti

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci, Anadolu Ajansı (AA) Kahramanmaraş Bürosu'nu ziyaret etti.

Kirişci ziyaretinde yaptığı konuşmada, AA'nın Türkiye'de ve dünyada önemli bir haber ajansı olduğunu dile getirdi.

Vahit Kirişci, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde sahada görev yapan AA muhabirlerini özverili çalışmalarından dolayı tebrik etti.