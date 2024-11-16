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Vahit Kayrıcı: Terörle Mücadelede Kararlılık Devam Edecek

Vahit Kayrıcı: Terörle Mücadelede Kararlılık Devam Edecek
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MHP Genel Sekreter Yardımcısı Vahit Kayrıcı, Çankırı'da düzenlenen bir toplantıda yaptığı konuşmada bölücü terörle ilgili değerlendirmelerde bulundu ve MHP'nin kardeşliği yaşatmak konusunda kararlılığını vurguladı. Kayrıcı, muhalefet partilerini eleştirerek, terörle mücadelede Cumhur İttifakı'nın kararlılığının süreceğini belirtti.

Mhp Genel Sekreter Yardımcısı ve Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, "Bölücü terörü Kürt kardeşlerimizle eşitleyen bu bozuk anlayışın karşısında Milliyetçi Hareket Partisi vardır ve tüm kararlılığı ile kardeşliğimizin yaşatılmasına yeminlidir." dedi.

Mhp tarafından Çankırı'da düzenlenen "Bir ve Birlikte Hilal'e Doğru Türkiye Toplantıları", Hasan Fehmi Gökşen Spor Salonu'nda Çankırı, Çorum ve Kastamonu'dan partililerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Kayrıcı, burada yaptığı konuşmada, bölgede yaşanan savaşların gittikçe sertleştiğini söyledi.

İsrail'in bölgenin tamamına yaymak istediği insanlık dışı saldırılarının nihai hedefinin Türkiye olduğunu ifade eden Kayrıcı, "ABD sponsorluğunda sınırlarımızda kurulmak istenen terör devleti, bekamızı tehdit eden bir milli güvenlik meselesi haline gelmiştir. Diğer taraftan iç cephemizi sarsmak için türlü saldırılar gerçekleşmektedir. Emperyalizmin Türk'ü Kürt'e, Kürt'ü Türk'e kırdırmak, milletimizi etnik kabilelere ayırmak, Anadolu'yu mozaik cehennemine çevirmek üzere kurguladığı karanlık senaryo devrededir." diye konuştu.

Muhalefet partilerini eleştiren Kayrıcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu gelişmeler yaşanırken, muhalefet tüm sorumsuzluğu ile emperyalizmin kanlı işgal planlarına adeta çanak tutmaktadır. CHP Genel Başkanı, 'Kürt sorunu' söylemiyle yabancı başkentlerin dayatmasına hizmet etmektedir. Özgür Özel'in Kürt ve Alevi vatandaşlarımızı istismar etme çabası boşunadır. Bu ülkenin her vatandaşı eşittir. Kürtler de Aleviler de bizim canımız ve son nefesimize kadar kardeşimizdir. Bölücü terörü Kürt kardeşlerimizle eşitleyen bu bozuk anlayışın karşısında Milliyetçi Hareket Partisi vardır ve tüm kararlılığı ile kardeşliğimizin yaşatılmasına yeminlidir."

Devletin bekası, milletin refahı, vatanın ferahı için dürüst, cesur, kucaklayıcı hamlelere ihtiyaç olduğunu dile getiren Kayrıcı, "DEM Parti silah ve siyaset arasında seçimini yapmak, CHP ve İP emperyalizmin diliyle konuşarak bir yere varamayacağını idrak etmek zorundadır. Cumhur İttifakı ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin terörle mücadeledeki kararlılığı, son terörist imha edilene kadar sürecektir. Terörün kökü kurutulacak ve yeni yüzyılında terör, ülke gündeminden tamamen çıkacaktır." diye konuştu.

Programa MHP Çankırı Milletvekili Pelin Yılık, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, MHP Çankırı İl Başkanı Fatih Kaya, Kastamonu İl Başkanı Emre Şahin, Çorum İl Başkanı İhsan Çıplak ile partililer katıldı.

Kaynak: AA / Muhammed Kaygın - Güncel
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