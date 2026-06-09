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Atay Uslu, Vahib-i Ümmi Türbesi'ndeki restorasyon çalışmalarını inceledi

Atay Uslu, Vahib-i Ümmi Türbesi'ndeki restorasyon çalışmalarını inceledi
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TBMM Akdeniz Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı Atay Uslu, Elmalı'daki Vahib-i Ümmi Türbesi'nde devam eden restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi. Uslu, kültürel ve manevi mirasın korunmasına yönelik projeleri takip ettiklerini belirtti.

TBMM Akdeniz Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Sufi Yolu Projesi kapsamında Elmalı ilçesinde bulunan Vahib-i Ümmi Türbesi'nde devam eden restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi.

Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Uslu, Antalya'nın kültürel ve manevi mirasının korunmasına yönelik projeleri yakından takip ettiklerini belirtti.

Elmalı'nın yüzyıllardır ilim, irfan ve tasavvuf geleneğinin önemli merkezlerinden biri olduğunu ifade eden Uslu, ilçenin yalnızca Antalya'nın değil, Anadolu'nun da önemli irfan merkezleri arasında yer aldığını söyledi.

Uslu, "Bu topraklar; Sinan-ı Ümmi, Vahib-i Ümmi, Eroğlu Nuri, Niyazi Mısri ve Abdal Musa gibi gönül erenlerinin izlerini taşımaktadır. Elmalı, Anadolu irfanının mayalandığı, hikmetin ve gönül ikliminin nesilden nesile aktarıldığı kadim bir merkezdir." ifadelerini kullandı.

Restorasyon kapsamında türbe çıkış merdivenleri ile taş duvarların yeniden inşa edildiğini belirten Uslu, yapının kubbeli Anadolu mimarisine uygun şekilde ihya edildiğini kaydetti.

Çalışmaların yalnızca bir yapının onarılmasından ibaret olmadığını vurgulayan Uslu, kültürel hafıza ve manevi mirasın korunmasına katkı sağladığını dile getirdi.

Antalya Valiliği koordinasyonunda yürütülen çalışmalara destek verenlere teşekkür eden Uslu, kültürel ve manevi mirasın korunmasına yönelik katkılarından dolayı Antalya Valisi Hulusi Şahin'e teşekkür etti.

Restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından Vahib-i Ümmi Türbesi'nin Elmalı'nın önemli kültür ve inanç duraklarından biri olarak ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürmesi hedefleniyor.

Kaynak: AA / Ali Karataç
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