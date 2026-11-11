Uzunköprü'de Yeşilay, halk eğitimi kursiyerlerine çalışmalarını tanıttı

Uzunköprü'de Yeşilay, halk eğitimi kursiyerlerine çalışmalarını tanıttıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde Kaymakamlık iş birliğiyle Halk Eğitimi Merkezindeki yeni kurslar ziyaret edilerek kursiyerlere Yeşilay'ın çalışmaları anlatıldı. Ziyarete Kaymakam Muammer Köken ile Yeşilay İlçe Temsilcisi Özcan Güner katıldı, desteği için Köken'e teşekkür edildi.
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde halk eğitimi kursiyerlerine yönelik Yeşilayın faaliyetlerini tanıtıcı etkinlik düzenlendi.
Türkiye Yeşilay Cemiyeti Edirne Şubesinden yapılan açıklamaya göre, Uzunköprü Kaymakamlığı iş birliğinde gerçekleştirilen etkinlik kapsamında Halk Eğitimi Merkezinde yeni açılan kurslar ziyaret edildi.
Uzunköprü Kaymakamı Muammer Köken ve Yeşilay Uzunköprü İlçe Temsilcisi Özcan Güner'in katıldığı ziyarette, kursiyerlere Yeşilay'ın çalışmaları hakkında bilgi verildi.
Açıklamada, etkinliğe verdiği destek dolayısıyla Kaymakam Köken'e teşekkür edildi.