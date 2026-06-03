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Uzunköprü'de çevre farkındalığı etkinliği düzenlendi

Uzunköprü'de çevre farkındalığı etkinliği düzenlendi
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Uzunköprü Çağlanur Uçar Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde Türkiye Çevre Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte yaşlılarla birlikte begonvil fidanları dikildi, sıfır atık ve çevre farkındalığı oyunları oynandı.

Uzunköprü Çağlanur Uçar Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde çevre farkındalığı etkinliği düzenlendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Çevre Haftası kapsamında Uzunköprü Çağlanur Uçar Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde etkinlik gerçekleştirildi.

İl Müdürü Ayşe Sarı ve personelin katıldığı programda merkezden hizmet alan yaşlılar ile kurum bahçesine begonvil fidanları dikildi, sıfır atık ve çevre farkındalığına yönelik oyunlar oynandı.

Etkinliğe Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili İbrahim Irmak, İl Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse ve merkez personeli de katıldı.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı
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