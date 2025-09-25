Uzunköprü'de Tabanca Ele Geçirildi, Motosiklet Hırsızlığı ve Alkollü Sürücü Denetimi Yapıldı
Uzunköprü'de yapılan üst aramasında bir şüpheliden tabanca ele geçirilirken, İpsala'da motosiklet hırsızı polise başvurdu. Ayrıca Keşan'da alkollü araç kullanan sürücünün ehliyeti iptal edildi ve unuttuğu kredi kartından alışveriş yapan bir kişi polise başvurdu.
Uzunköprü ilçesinde üst aramasında tabanca ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Mahallesi Hayrabolu Caddesi'nde durumundan şüphelendiği H.T'nin üzerini aradı.
Üst aramasında tabanca ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
Motosiklet hırsızlığı
İpsala ilçesinde motosikleti çalınan şüpheli polise başvurdu.
Saraçilyas Mahallesi'nde Ö.Y, park halindeki motosikletinin yerinde olmadığını fark etti.
Ö.Y. polis merkezine giderek şikayette bulundu.
Alkollü sürücünün ehliyetine el konuldu
Keşan ilçesinde alkollü araç kullanan sürücünün ehliyetine el konuldu.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Rasim Ergene Caddesi'nde yaptıkları denetimde sürücü M.A'nın 1.58 promil alkollü olduğunu belirledi.
Sürücünün ehliyetine el konuldu.
Kartından alışveriş yapıldı
Keşan'da aracında unuttuğu kredi kartından bilgisi dışında alışveriş yapılan kişi polise başvurdu.
K.Ç, İspat Cami Mahallesi'nde kapı kilitleri arızalı olan aracının içerisinde unuttuğu kredi kartından 4 bin lira harcama yapıldığı iddiasıyla polise başvurdu.
Polis, K.Ç'nin başvuru üzerine soruşturma başlattı.