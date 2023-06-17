Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış, bazı caddelerde su birikintisi oluşmasına ve mazgalların taşmasına neden oldu. Vatandaşlar minibüs duraklarına ve iş yerlerinin önündeki tentelerin altına sığındı. Trafikte aksamalar yaşandı. Meteorolojiden alınan bilgilere göre, sağanak yağışın gün boyu etkili olması bekleniyor.

Uzunköprü'de sağanak yağış etkili oldu

EDİRNE - Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde sağanak yağış etkili oluyor. Yağış nedeniyle bazı caddelerde su birikintisi oluştu, mazgallar taştı.

İlçede sabah saatlerinde başlayan ve zaman zaman etkisini arttıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak yağış sebebiyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, ilçede bazı kanalizasyon mazgalları taştı.

Sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise minibüs duraklarına ve iş yerlerinin önündeki tentelerin altına sığındı. Yağış sebebiyle ilçe merkezinde zaman zaman trafikte aksamalar oldu. Meteorolojiden alınan bilgilere göre sağanak yağışın gün boyu etkili olması bekleniyor.