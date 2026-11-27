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Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde üniversite öğrencileri, "110. Yılında 110 Bin Gençle Çanakkale" projesi kapsamında Çanakkale'yi ziyaret etti.

GSB Edirne Gençlik Merkezlerinden yapılan açıklamaya göre, Oğuz Arda Sel Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen geziye, Uzunköprü Uygulamalı Meslek Yüksekokulu ve Uzunköprü Meslek Yüksekokulunda öğrenim gören kız ve erkek öğrenciler katıldı.

25-26 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen gezide öğrenciler, Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı tarihi alanları ziyaret ederek bölgenin tarihi ve kahramanlık destanını yerinde tanıdı.

MHP Edirne İl Başkanlığından Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne ziyaret

MHP Edirne İl Başkanı Ahmet Biçer ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Ali Topçu'yu ziyaret etti.

MHP Edirne İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, makamında gerçekleştirilen ziyarette karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Açıklamada, Topçu'ya misafirperverliği dolayısıyla teşekkür edilerek görevinde başarılar dilendi.

Lalapaşa Kaymakamı Nalbant'tan esnaf ziyareti

Lalapaşa Kaymakamı Furkan Recep Nalbant, ilçede faaliyet gösteren esnafı ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre Nalbant, ziyaretlerinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek talep, görüş ve önerilerini dinledi.

Esnafa hayırlı ve bereketli kazançlar dileyen Nalbant, vatandaşlarla sohbet etti.

Kaynak: AA