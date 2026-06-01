Uzunköprü'de Bülbül Ormanı'nda düzenlenen dallık şenliğine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Belediye Başkanı Ediz Martin, esnafı ziyaret ederek geleneğin yaşatılmasının önemini vurguladı.

Uzunköprü Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Bülbül Ormanı'nda düzenlenen şenliğe vatandaşlar ilgi gösterdi. Belediye Başkanı Ediz Martin de şenliğe katılarak vatandaşlarla bir araya geldi.

Martin, şenlik alanındaki esnafı da ziyaret ederek bereketli kazançlar temennisinde bulundu.

Dallık geleneğinin yaşatılmasına katkı sunan vatandaşlara teşekkür eden Martin, Uzunköprü'nün kültürel mirası arasında yer alan etkinliğin gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine vurgu yaptı.

Keşan Belediyesinde bayram sonrası değerlendirme yapıldı

Keşan Belediyesinde, Kurban Bayramı süresince görev yapan müdürler ve belediye personeliyle bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Başkanı Mehmet Özcan, bayram boyunca vatandaşlara hizmet sunan müdürler ve ekiplerle bir araya geldi.

Programda bayram sürecinde yürütülen çalışmalar değerlendirilirken, bayram sonrasında hayata geçirilmesi planlanan projeler ve hizmetler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Özcan, belediye hizmetlerinin birlik, beraberlik ve ortak akıl anlayışıyla sürdürüldüğünü belirterek, Keşan için çalışmaya ve üretmeye devam edeceklerini ifade etti.

DSİ 11. Bölge Müdürü Yücegök'e ziyaret

Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Genel Başkanı Tevfik Keskin, DSİ 11. Bölge Müdürü Faruk Yücegök'ü ziyaret etti.

Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre ziyarette, kurum çalışmaları ve bölgede yürütülen yatırımlar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Yücegök, ziyaret dolayısıyla Keskin'e teşekkür etti.

Kaynak: AA / Semay Ezgi Özçetin
