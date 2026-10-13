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Uzunköprü'de Balabankoru-Kavakayazma arası 4 km'lik yol sıcak asfaltla kaplandı

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Uzunköprü'de Balabankoru-Kavakayazma arası 4 km'lik yol sıcak asfaltla kaplandı
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Uzunköprü ilçesinde Balabankoru ile Kavakayazma köyleri arasındaki 4 kilometrelik yol sıcak asfaltla kaplanıp ulaşıma açıldı. Edirne Vali Yardımcısı Eyyüp Batuhan Ciğerci, kent genelinde sıcak asfalt çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Uzunköprü ilçesinde Balabankoru ile Kavakayazma köyleri arasındaki 4 kilometrelik yol sıcak asfaltla kaplanarak ulaşıma açıldı.

Edirne Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, kent genelinde sıcak asfalt çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Balabankoru-Kavakayazma köyleri arasındaki 4 kilometrelik güzergahın sıcak asfaltla kaplanarak vatandaşların hizmetine sunulduğunu aktaran Ciğerci, köylerin ulaşım altyapısını güçlendirmeye devam ettiklerini kaydetti.

Ciğerci, daha konforlu, güvenli ve modern yollar için çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.

Kaynak: AA
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