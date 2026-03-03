Haberler

Edirne'den kısa kısa

Edirne'den kısa kısa
Güncelleme:
Uzunköprü Belediyesi, Muhasebeciler Günü dolayısıyla düzenlediği etkinlikte, muhasebecilik mesleğinin ekonomik düzende oynadığı önemli role vurgu yaptı. Belediye Başkanı Ediz Martin, etkinliğe katılarak muhasebecilerin gününü kutladı.

Uzunköprü Belediyesi tarafından Muhasebeciler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Etkinliğe Belediye Başkanı Ediz Martin de katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre programda, muhasebecilik mesleğinin ekonomik düzenin sağlıklı işleyişindeki önemine vurgu yapıldı.

Martin, kamu ve özel sektörde mali disiplinin sağlanmasında önemli görev üstlenen muhasebecilerin Muhasebeciler Günü'nü kutlayarak, çalışmalarında başarılar diledi.

-Trakya Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı programına 5 yıl akreditasyon

Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Lisans Programı, Peyzaj Mimarlığı Eğitim ve Bilim Derneği (PEMDER) tarafından 5 yıl süreyle tam akreditasyon aldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre program, 27 Şubat 2026–27 Şubat 2031 tarihleri arasında geçerli olmak üzere akredite edildi.

Uzunköprü'de "Ramazan'da Sağlık Programı" başlatıldı

Uzunköprü İlçe Sağlık Müdürlüğü, Ramazan ayında "Ramazan'da Sağlık Programı" başlattı.

Program kapsamında halk, koruyucu sağlık, sağlıklı yaşam alışkanlıkları, bağımlılıkla mücadele ve ruh sağlığı konularında bilgilendiriliyor.

Sağlık merkezlerinin tanıtımı yapılarak, basamaklı sağlık hizmetlerinden faydalanma ve destek noktalarına ulaşma yöntemleri aktarılıyor.

Kaynak: AA / Semay Ezgi Özçetin
