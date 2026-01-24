Uzungöl'de horonlu kış festivali coşkusu

TRABZON'da kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplanan dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'de bu yıl ilki düzenlenen Uzungöl Kış Festivali, 2'nci gününde de renkli görüntülere sahne oldu. Festivalde ziyaretçiler ve turistler, horon oynayıp, doyasıya eğlendi.

Çaykara ilçesine 20 kilometre uzaklıkta, deniz seviyesinden 1250 metre yükseklikte bulunan kar yağışının ardından beyaza bürünen Uzungöl'de düzenlenen Uzungöl Kış Festivali devam ediyor. Festival programı kapsamında konserler, çeşitli kar oyunları ve çocuklara yönelik eğlenceli aktiviteler düzenlendi. Buz tutan göl çevresinde yürüyüş yapan ziyaretçiler, doğanın sunduğu manzara eşliğinde fotoğraf çektirdi. Festival alanında düzenlenen konserlerle birlikte zaman zaman horon halkaları oluşturuldu. Etkinliklere katılan vatandaşlar, alanda yakılan ateşlerde ısınarak kestane pişirdi. Çocuklar ve yetişkinler için oluşturulan kayak pistinde kayanlar ve kardan adam yapanlar, festivalin keyfini çıkardı. Ortaya çıkan seyirlik manzara ve renkli görüntüler dronla görüntülendi.

'HORON OYNAYARAK ISINIYORUZ'

Festivalde folklor ekibine katılan Zehra Cumhur, "Çok güzel bir atmosfer var tek sıkıntı biraz soğuk olması. Onun dışında her şey şahane. Müzikler de on numara. Uzun zamandır horon oynayacak bir ortam arıyorduk o yüzden tam takım Uzungöl'e geldik. Horon oynayarak ısınıyoruz. Rekor horon halkası denemesini bekliyoruz, halkayı kuracağız" dedi.

'TÜM ETKİNLİKLERE KATILACAĞIM'

Katılımcılardan Neşe Ayhan, festivaldeki tüm etkinliklere zevkle katılacağını ifade ederek, "Çok güzel bir festival oldu, gurur verici bir şey. Trabzon'umuzu her yere bildirmek harika. Trabzon zaten bir numara. Ortam çok güzel, bizler de eğleniyoruz. Turla Trabzon'un merkezinden geldik. Tüm etkinliklere katılacağız" diye konuştu.

FESTİVAL İÇİN ŞANLIURFA'DAN GELDİK'

Festival için Şanlıurfa'dan gelen Nisa Nur Güner, "Burayı çok beğendik. Doğası çok güzeldi. Festival için gelmemize değdi. Horon halkasına katılacağız. Trabzon'un havasını ve insanlarını çok güzel bulduk" ifadelerini kullandı.

'MUTLAKA HORON HALKASINA KATILACAĞIM'

Hilal Aydın da rekor horon halkası denemesine katılacağını belirterek, "Gayet güzel gidiyor. Yeni yeni ısınmaya başladık. Çok eğleneceğimizi düşünüyoruz. Kar da yağdı çok da güzel oldu. Bayağı kişi de katılmış. Horon halkası için geldik, mutlaka katılacağım" diye konuştu.

'KIZAKLA KAYMAK ÇOK GÜZEL'

Kızakla kayarak eğlendiğini söyleyen Eylül Kervan, "Çok eğleniyorum. Kar üzerinde kızakla kayıyorum. Çok güzel, hep gelmek isterim. Burayı çok beğendik, bir daha sene tekrar geleceğiz" dedi.