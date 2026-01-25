Haberler

Trabzon'da "Uzungöl Kış Festivali" sona erdi

Trabzon'un Çaykara ilçesinde gerçekleştirilen Uzungöl Kış Festivali, çeşitli etkinlikler ve konserlerle sona erdi. Katılımcılar kayak yaparak ve sanatçılarla eğlenerek kışın tadını çıkardı.

Trabzon'un Çaykara ilçesinde organize edilen "Uzungöl Kış Festivali" tamamlandı.

Valilik koordinesinde, Büyükşehir Belediyesi ile Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Doğu Karadeniz'in önemli turizm merkezlerinden Uzungöl'de düzenlenen festivalin son gününde çeşitli etkinlikler yapıldı.

Festivale katılanlar, amatör kayak alanında kayak yaparak kışın keyfini çıkardı.

İsmail Türüt, Onay Şahin, Gökhan Tutum, Burak Yeter ve yöresel sanatçıların konser verdiği festivalde, vatandaşlar eğlenceli anlar yaşadı.

Türk bayrağı eşliğinde Uzungöl'de gerçekleştirilen flyboard gösterilerini ise katılımcılar ilgiyle takip etti.

Festival kapsamında Romanyalı ünlü şarkıcı Otilia da sahne aldı.

Dünyaca ünlü "Bilionera" şarkısını seslendiren Otilia'ya, konser alanını dolduran vatandaşlar telefonlarının ışıklarıyla eşlik etti.

Türkçe şarkı da seslendiren Otilia, katılımcılara keyifli bir gece yaşattı.

Kaynak: AA / Hilmi Kanık - Güncel
