Haberler

Uzungöl'de horonlu kış festivali coşkusu

Uzungöl'de horonlu kış festivali coşkusu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzon'da düzenlenen Uzungöl Kış Festivali'nde, buz tutan göl etrafında el ele tutuşarak yaklaşık 2 kilometre uzunluğunda horon halkası oluşturan katılımcılar, unutulmaz anlar yaşadı. Etkinlikte Trabzon'un önemli isimleri de yer aldı.

GÖL ETRAFINDA DEV HORON HALKASI

Trabzon'da süren Uzungöl Kış Festivali kapsamında düzenlenen etkinlikte, el ele tutuşarak buz tutan Uzungöl'ün etrafında, yaklaşık 2 kilometre uzunluğunda horon halkası oluşturanlar, dronla görüntülendi. Karla kaplı doğa manzarası eşliğinde düzenlenen horon etkinliği, katılımcılardan büyük ilgi gördü. Soğuk havaya rağmen ritimden kopmayan vatandaşlar, unutulmaz anlar yaşadı. Horon halkasına; Trabzon Valisi Tahir Şahin, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Adil Karaismailoğlu ve Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok da katıldı. Kış festivali yarın da çeşitli etkinliklerle devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Uyuşturucu soruşturmasında yeni ifade! Söyledikleri Mehmet Akif Ersoy ve Veyis Ateş'i zora sokacak

Bu ikisiyle şişe çevirmece oynayan kadından mide bulandıran sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe orta saha transferinde sağ gösterip sol vuruyor

Fenerbahçe transferde sağ gösterip sol vuruyor
Ahmet Özer’den kendisine verilen hapis cezasına tepki gösteren Bahçeli’ye ilk yanıt

Ahmet Özer'den hapis cezasına tepki gösteren Bahçeli'ye ilk yanıt
Artvinli kardeşlerden iPhone isyanı: Ciddi bir güvenlik açığı var, şikayet edeceğiz

Artvinli kardeşler tesadüfen fark etti: Ciddi bir güvenlik açığı var
İki ünlü futbolcu birbirlerinin eski eşleriyle evlendi

İki ünlü futbolcu birbirlerinin eski eşleriyle evlendi
Fenerbahçe orta saha transferinde sağ gösterip sol vuruyor

Fenerbahçe transferde sağ gösterip sol vuruyor
Pentagon'dan yeni savunma stratejisi: Öncelikli kaygı unsuru artık Çin değil

Trump, askeri stratejiyi kökten değiştirdi! Öncelik artık o ülke değil
Trump'ın Barış Kurulu'na davet ettiklerinin neredeyse yarısı ABD'ye giremiyor

Gazze Barış Kurulu Trump'ın yasaklarına takıldı