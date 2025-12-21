Ulusal Çocuk ve Ergen Diyabet Sempozyumu'nda Uzmanlar Uyardı: Tip 1 Diyabet İçin İnsulin Dışında Hiçbir Tedavinin Yeri Yoktur

(ANKARA) - Ulusal Çocuk ve Ergen Diyabet Sempozyumu katılımcıları, "İnsulin eksikliği hayatla bağdaşmaz, insulin tedavisi almayan Tip 1 diyabetli bir çocuk hayatta kalamaz. Bu nedenle insulin dışında hiçbir tedavinin yeri yoktur. Bu bağlamda, çeşitli bitkiler, ketojenik ve/veya glutensiz diyetler, detokslar, gizli formüller, mucize yiyecekler, 'kan şekerini sıfırlayan' karışımlar, doğrudan kök hücre nakli ya da ameliyat bu bozukluğu tedavi edemez ve gerçek tedavinin yerine geçtiği için ölümcüldürler" uyarılarında bulundu.

Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği'nin düzenlediği Ulusal Çocuk ve Ergen Diyabet Sempozyumu'nda, uzmanlar tarafından, çoçukluk çağı diyabetiyle ilgili doğru bilinen yanlışlar ve bilim dışı tedaviler masaya yatırıldı.

Sempozyum sonrası, Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Başkanı Prof. Dr. Olcay Evliyaoğlu, Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Zehra Aycan, Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Anık, Genel Sekreter Prof. Dr. Hüseyin Demirbilek, sayman ve üyeler Doç. Dr. İhsan Turan, Prof. Dr. Semra Çetinkaya, Prof. Dr. Mehmet Nuri Özbek ile sempozyumun katılımcıları yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, günümüzde çocuk ve ergenlik döneminde en sık görülen diyabet türü olan tip 1 diyabetin, bilimsel gelişmeler sayesinde başarılı bir şekilde tedavi edildiği belirtilerek, "Ancak alternatif tedavi iddialar, fonksiyonel tıp adı altındaki uygulamalar ve sosyal medyada yayılan yanlış veya abartılı bilgiler, çocukların hayatlarını tehlikeye sokmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Tip 1 diyabetin günümüzdeki tek tedavisinin deri altına uygulanan "insulin" olduğu vurgulanan açıklamada, "İnsulin eksikliği hayatla bağdaşmaz, insulin tedavisi almayan Tip 1 diyabetli bir çocuk hayatta kalamaz. Bu nedenle insulin dışında hiçbir tedavinin yeri yoktur. Bu bağlamda, çeşitli bitkiler, ketojenik ve/veya glutensiz diyetler, detokslar, gizli formüller, mucize yiyecekler, 'kan şekerini sıfırlayan' karışımlar, doğrudan kök hücre nakli ya da ameliyat bu bozukluğu tedavi edemez ve gerçek tedavinin yerine geçtiği için ölümcüldürler" denildi.

"Diyabet tedavisinde mucize yoktur"

Bu tür bilim dışı ya da kanıta dayalı olmayan uygulamaların, diyabetik ketoasidoz, koma ve ölüm riskinin artmasına, diyabetli aile ve çocukta tedaviye uyumun bozulmasına, çocuklarda fiziksel ve psikolojik ağır sonuçlara ve ailelerin sınırlı mali kaynaklarının boşa harcanmasına yol açacağı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sosyal medya alanlarında milyonlarca görüntüleme alan ve bazıları diyabetli olan kişilerin sözde tedavi önerileri, özellikle ailelerin çaresizlik duygularını ve umutlarını hedef almaktadır. Bu tür alanlarda duyurulan 'diyabeti tamamen yok eden tedavi', 'insülinsiz yaşam', 'tip 1 diyabeti tersine çeviren beslenme modeli' gibi söylemlerin hiçbir bilimsel karşılığı yoktur. Tip 1 diyabetin güncel tedavisi sadece insülindir ve kanıta dayalı beslenme ve uygun yaşam tarzı önerileri ile Tip 1 diyabetli olguların kan şekerleri düzenlenmektedir.

Ayrıca diyabet teknolojileri (şeker ölçüm sensörleri, otomatik insülin pompası) diyabetli birey ve ailenin yaşamını büyük ölçüde kolaylaştırmakta ve insan fizyolojisine daha yakın tedavileri mümkün kılmaktadır. Kanıta dayalı tedavilerle çocuk ve ergenlerin yaşıtları gibi sağlıklı, aktif ve üretken bir yaşam sürdürmesi mümkündür.

Diyabet tedavisinde mucize yoktur. Vadedilen hızlı çözümler çoğunlukla ticari amaçlıdır ve çocuklarımızın sağlığını tehlikeye atmaktadır. Her türlü tedavi değişikliği mutlaka çocuk endokrinoloji uzmanları ve/veya çocuk diyabet ekipleri tarafından yapılmalıdır."

Açıklamada, "şarlatanlık ve/veya bilim dışı sağlık önerileri" konusunda, Sağlık Bakanlığı'nın etkin önlemler alması istendi.