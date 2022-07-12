Uzmanlar uyardı; elektrikli skuter kazaları kafa travması ve ölümlere de neden oluyor

UZMANLAR, son yıllarda skuter kazalarıyla acile gelerek büyük ameliyat geçiren hastaların sayısında önemli bir artış olduğuna dikkat çekiyor. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Semih Bağhaki, acillerde skuter kazalarıyla giderek daha fazla karşılaştıklarını belirterek, "Son 2-3 yıldır giderek artan ve artacak gibi de gözüken bir yaralanma grubu elektrikli skuter kazaları. Göz küresini çevreleyen kemiklerin kırıkları sonucu, gözünü, görmesini kaybeden hastalar da gördük. Daha da kötüsü hayatını kaybeden hastalar da duyuyoruz. Hastaların önemli bir kısmı 20-40 yaş grubu genç erişkinler. Baş ve boyun bölgesi ile el kol kemikleri en sık görülen yaralanmalar" dedi.

Son yıllarda yaygın kullanımıyla sokak ve caddelerde hatta trafikte bile kullanılan skuterlerin ölümlere bile neden olan ciddi yaralanmalara neden olduğu tespiti yapıldı. Hastanelerin acil servislerine skuter kazaları nedeniyle başvuran hastalarda son birkaç yıldır ciddi bir artış gözleniyor. Uzman doktorlar kazaların sanıldığı gibi sadece el, kol ve bacak kırıklarına neden olmadığını, kafa travması gibi hayati tehlikeler yaşandığını açıkladı.

"SON 2-3 YILDIR GİDEREK ARTIYOR"

"ACİLE ÇENE VE DİŞ TRAVMASIYLA GELENLERİN ÇOĞU SKUTER KAZASI"

5 DAKİKALIK YOLCULUK İÇİN 7 AY TEDAVİ GÖRDÜ

"KANUNLAR KAŞ YAPARKEN GÖZ ÇIKARDI"

HIZ LİMİTİNİN DÜŞÜRÜLMESİ DE YETMEDİ

Gemius araştırma şirketinin verilerine göre sadece 14 Mart-14 Nisan 2022 tarihleri arasındaki sadece 1 aylık dönemde dahi elektrikli skuter uygulamalarını ziyaret edenlerin sayısı yaklaşık 4,5 milyonu buluyor. Araştırmaya göre, en çok 18-44 yaş arası skuter kullanırken, erkek ve kadınların kullanım oranı ise neredeyse eşit. Sadece İstanbul'da ortak kullanıma sunulan toplam elektrikli skuter sayısı 50 bini geçiyor. 18 yaşından küçüklerin kullanması, araca iki üç kişi binilmesi ve kaldırımda kullanımı yasak olan skuterde hız sınırı da yaşanan kazalar sonrası 25'ten 15 kilometreye indirildi.