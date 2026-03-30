'Mevsimsel yağışlarla artacak sivrisineklere karşı erken mücadele başlatılsın' uyarısı

Mevsimsel yağışların sivrisinek oluşumunu artıracağına dikkati çeken uzmanlar bu yıl belediyelerin larvayla mücadeleyi erken başlatması uyarısında bulunuyor.

Dicle Üniversitesi (DÜ) Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Satar, AA muhabirine, son dönemlerde artan yağışların son derece sevindirici olduğunu, yağışların bereketi artıracağını ancak sivrisinek oluşumu ile bazı hastalık risklerini de beraberinde getirebileceğini söyledi.

Satar, şehir merkezlerinde özellikle sitelerde bulunan havuzlardaki su birikintilerinin kurutulması ya da erken dönemde ilaçlanması gerektiğini ifade ederek, belirli bir sıcaklıktan sonra sivrisineklerin buralara yumurta bıraktığını belirtti.

"Larvalarla erken dönemde mücadele edilmezse daha sonra ortaya çıkacak ergin sivrisineklerle mücadele etmek çok daha zor oluyor. Bu yıl ülkemizde yağışlar iyi seviyede. Birçok site ve yerleşim alanında su birikintileri görüyoruz. Söz konusu su birikintilerinin kurutulması ya da belediyeler tarafından erken dönemde mücadele çalışmalarının başlatılması gerekiyor." ifadelerini kullanan Satar, küçük bir su birikintisinin bile sivrisineklerin çoğalmasına zemin hazırlayabileceğini kaydetti."

"Küçük su birikintilerinde bile sayıları binlere ulaşabilir"

Satar, yarım kova suyun içinde bile binlerce sivrisineğin ergin hale gelebileceğini dile getirerek, sivrisinekle mücadelenin aslında yıl boyunca sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

Sıcaklık yükseldikçe sivrisineklerin üreme ihtimalinin de arttığına dikkati çeken Satar, bu nedenle mücadeleye erken başlanmasının büyük önem taşıdığını söyledi.

Satar, "Küçük su birikintilerinde bile sivrisinek çok sayıda üreyebilir ve sayıları kısa sürede binlere ulaşabilir. Bu nedenle sitelerde bulunan havuzların erken dönemde boşaltılması gerekiyor." dedi.

"Sivrisinekler ergin hale geldikten sonra mücadele şansı çok az"

Su birikintilerine erken müdahalenin halk sağlığı açısından önem taşıdığını kaydeden Satar, "Üreme başlamadan bu suların tahliye edilmesi ya da erken dönemde ilaçlama yapılması gerekiyor. Hava sıcaklığının 15 derecenin üzerine çıkmasıyla bu alanlarda larvalar görülmeye başlayabilir. Bu durumda sivrisinek sayısı kısa sürede çok yüksek seviyelere ulaşabilir. Sivrisinekler ergin hale geldikten sonra ise bunlarla mücadele etme şansı çok az. " diye konuştu.

"En tehlikeli hayvan aslında sivrisinek"

DÜ Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Eşref Araç ise küresel iklim değişikliğinin bazı sorunları da beraberinde getirdiğini belirtti.

Her yağışın ardından hava sıcaklığının artmasıyla birlikte haşerelerde yoğunluk görülebildiğine işaret eden Araç, şunları söyledi:

"Yağışların olduğu dönemlerde sivrisinek, kara sinek ve diğer haşerelerde ciddi artış oluyor. Özellikle çukur bölgelerde, bazı bataklıklarda nemli hava ve topraktan kaynaklanan sivrisineklerin yumurtalarını oraya bırakması söz konusu oluyor. Önümüzdeki dönemde sinek artışı bekliyoruz. En tehlikeli hayvanın ne olduğu sorulduğunda çoğu kişi aslan ya da kaplan gibi yırtıcı ve büyük hayvanları düşünebilir. En tehlikeli hayvan aslında sivrisinek çünkü dünyada her yıl yaklaşık 1 milyon insan sivrisineklerin bulaştırdığı hastalıklardan dolayı ölüyor."

Haşerelerden korunma yöntemlerine değinen Araç, açık alanlara gidildiğinde sivrisinek kovucu kremlerin kullanılması gerektiğini belirtti.

Araç, cibinlik kullanmanın, uzun kollu kıyafetleri tercih etmenin de sivrisineklere maruz kalmayı azaltabileceğini anlatarak, ev ve iş yerlerinde pencerelere sineklik takılmasının da basit ama etkili önlemler arasında yer aldığını kaydetti.

"Sivrisinek kaynaklı hastalıklara karşı dikkatli olunması gerekiyor"

Oluşan su birikintilerinin temiz tutulmasının da önemli olduğuna vurgu yapan Araç, şu uyarılarda bulundu:

"Şehirleşmenin artmasıyla birlikte süs havuzları ve yüzme havuzları gibi alanlar sivrisineklerin kullandığı bataklık gibi alanlar oluyor. Bu alanların, kullanılmadığı dönemlerde temiz tutulması, boşaltılması ve gerekli düzenlemelerin yapılması önem taşıyor. Sivrisinek kaynaklı hastalıklara karşı dikkatli olunması gerekiyor. Yüksek ateş, vücutta döküntü, halsizlik, yorgunluk, kas ağrıları ve krampların arttığı dönemlerde, özellikle sivrisineğin çoğaldığı yerlerde yaşıyorsak bunun sivrisinek ile taşınan bir hastalık olabileceğini düşünüp, doktora başvurmamız gerekiyor."