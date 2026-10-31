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Uzman Psikolog Karataş, Çankırı'da velilerle Kahveli Sohbetler'de bir araya geldi

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Çankırı Muazzez Served Amaratoğlu Ortaokulu'nda düzenlenen "Kahveli Sohbetler" etkinliğinde veliler ve öğretmenler Uzman Psikolog Karataş ile buluştu. Etkinlikte "Yeni Nesil Veliler İçin Hayatta Kalma Rehberi" ele alındı; her ay farklı kitap ve konukla devam edileceği belirtildi.

Çankırı Muazzez Served Amaratoğlu Ortaokulunda, okul-aile işbirliğini güçlendirmek amacıyla "Kahveli Sohbetler" etkinliği düzenlendi.

Okulda gerçekleştirilen etkinlikte, veliler ve öğretmenler Uzman Psikolog Özge Karataş ile bir araya geldi.

Etkinlikte, "Yeni Nesil Veliler İçin Hayatta Kalma Rehberi" kitabı ele alınarak günümüz ebeveynliğinin değişen dinamikleri, çocuklarla sağlıklı iletişim kurmanın yolları ve ailelerin çocukların gelişimindeki rolü üzerine sohbet edildi.

Velilerin kitaplar aracılığıyla bilgi ve deneyimlerini paylaşmalarının amaçlandığı etkinliğin, her ay farklı bir kitap ve konukla devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA
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