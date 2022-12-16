Uzman: Çin Biyolojik Çeşitliliği Korumak İçin Büyük Çaba Gösteriyor

Kanada merkezli bir analist, Çin'in biyolojik çeşitliliği korumak için büyük çaba gösterdiğini söylüyor.

Toronto Üniversitesi'nden Luis Seco, Kanada'nın Montreal kentinde devam etmekte olan Birleşmiş Milletler (BM) Biyolojik Çeşitlilik Konferansı'nda (COP15) Çin Pavyonunu ziyaret ettikten sonra açıklamalarda bulundu.

SES (İngilizce): LUIS SECO, Toronto Üniversitesi Matematiksel Finans Yüksek Lisans Programı Direktörü:

"Çin, çok büyük bir çeşitlilik ayak izine sahip çok büyük bir ülke. Bu nedenle, bugün bu pavyonda tartışılanlarla hepimiz çok ilgileniyoruz. Dolayısıyla bence bu çok cesaret verici.

Bence Çin'in bu konferansa liderlik etmesi çok iyi. Ama bundan daha fazlası var: Biyolojik çeşitliliğin Çin için çok önemli olduğunu gösterdiğini düşünüyorum. ve bence çok güçlü bir mesaj veriyor. Yani toplamda, hepsi çok olumlu.

Çin'in gösterdiği çabalar çok iyi görünüyor. Özellikle (ekolojik koruma) kırmızı çizgileri için bu politika çok güçlü, çok cesaret verici. Ayrıca bunlar ölçülebilir. ve diğer ülkelerin izleyebileceği çok iyi bir örnek teşkil ettiğini düşünüyorum.

Çin Pavyonu bence tüm Çin'e açılan bir pencere. Tüm eyaletleri gördüğüm için de çok mutluyum. Yunan eyaleti hemen orada. Hepsi ilgimi çekiyor."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Montreal'den bildiriyor.(XHTV)