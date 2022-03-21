Uzman çavuşun şikayetçi olduğu doktor, 10 günlük istirahat raporu almış (2) - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Uzman çavuşun şikayetçi olduğu doktor, 10 günlük istirahat raporu almış (2)

Demirören Haber Ajansı - Cavit Akgün - Güncel
 - Güncelleme:
Uzman çavuşun şikayetçi olduğu doktor, 10 günlük istirahat raporu almış (2)

MUĞLA İL SAĞLIK MÜDÜRÜ GÖREVDEN ALINDIMuğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, 14 Mart Tıp Bayramı'nda Uzman Çavuş Ali Aladağlı'nın (32) saldırısına uğradığını iddia ederek şikayetçi olan, ancak ortaya çıkan görüntülerle darbedilmediği tespit edilen Dr.

MUĞLA (DHA) - MUĞLA İL SAĞLIK MÜDÜRÜ GÖREVDEN ALINDI

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, 14 Mart Tıp Bayramı'nda Uzman Çavuş Ali Aladağlı'nın (32) saldırısına uğradığını iddia ederek şikayetçi olan, ancak ortaya çıkan görüntülerle darbedilmediği tespit edilen Dr. Tahir Tarımer (26) olayıyla ilgili Muğla İl Sağlık Müdürü Dr. İskender Gencer görevden alındı. Gencer'in yerine Menteşe İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde görevli pratisyen hekim Ali Burak Mülayim atandı.

Cavit AKGÜN/ MUĞLA,


Uzman çavuşun şikayetçi olduğu doktor, 10 günlük istirahat raporu almış (2)

Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Güncel

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İl Sağlık Müdürü, Tıp Bayramı, Muğla, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title