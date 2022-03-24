Uzman çavuşlar, Türk Tabipleri Birliği'nden "Türk" ifadesinin kaldırılmasını talep etti - Haberler

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Uzman çavuşlar, Türk Tabipleri Birliği'nden "Türk" ifadesinin kaldırılmasını talep etti

Haberler.com - Güncel
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Muğla'da 14 Mart Tıp Bayramı'nda Uzman Çavuş Ali Aladağlı'nın doktor Tahir Tarımer'i darp ettiği yönündeki iddiaların, kamera görüntülerinin ortaya çıkmasıyla birlikte asılsız olduğu belirlenmişti. Son olarak Uzman Çavuşlar ve Gaziler, Ankara'da gerçekleştirdikleri açıklamada Aladağlı'ya yönelik açıklamaları nedeniyle tepki gösterdikleri Türk Tabipleri Birliği'nden "Türk" ifadesinin kaldırılmasını talep etti.

Ankara'da uzman çavuş ile doktor arasında yaşanan olayda Uzman Çavuş Ali Aladağlı'ya Türk Tabipleri Birliği'nden tepki gösterilmişti. Olayın asılsız çıkmasının ardından bu kez uzman çavuşlar, Ankara'da basın açıklaması gerçekleştirdi. Uzman çavuşlar, Türk Tabipleri Birliği'nden "Türk" ifadesini kaldırılmasını talep etti.

Uzman çavuşlar, Türk Tabipleri Birliği'nden 'Türk' ifadesinin kaldırılmasını talep etti

"MUĞLA'DA LİNÇ EDİLEN UZMAN ÇAVUŞUMUZUN YANINDAYIZ"

Basın açıklamasında söz alan Uzmanlar Federasyonu Genel Başkanı Ali Tilkici şunları söyledi: "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en fazla şehit, gazi vermiş camiası olarak genç doktorlarımıza terör yandaşlığı düşüncelerini empoze eden Türk Tabipleri Birliği'nin derhal kapatılmasını istiyoruz. Devletimizin varlığını, birliğini, bölünmez bütünlüğünü, milletimizin huzurla yaşaması için görev yapan vatansever doktorlarımızın da olduğu yeni bir birlik ile temsil edilmesini istiyoruz. En son Muğla'da terör yandaşları eşliğinde linç edilen uzman çavuşumuzun yanındayız"

Uzman çavuşlar, Türk Tabipleri Birliği'nden 'Türk' ifadesinin kaldırılmasını talep etti

"BİR AVUÇ SÖZDE HEKİM"

TÜGŞAV Başkanı Lokman Aylar ise, "'Beni Türk doktorlarına emanet edin' diyen devletimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün güvenini sarsan bir avuç sözde hekim, ülkemiz sağlık kurumunu temsil etmekten her geçen gün uzaklaşmıştır" diye konuştu.

Uzman çavuşlar, Türk Tabipleri Birliği'nden 'Türk' ifadesinin kaldırılmasını talep etti

Haberler.com - Güncel

Şebnem Korur Fincancı, Türk Tabipler Birliği, Güncel, Haberler

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Yorumlar (4)

Hamit Gündoğdu:

Bak kardeşim Türk doğan ölene kadar öyle yaşar. Bu Allah'ın bir lütfudur ve kimse bu hakkı silme yetkisi ve hakkıda yoktur. Devletten Türk ve Türkiye ibareleri kaldırılırken bu şahıslar nereye bakıyordu.

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Fakır:

adam haklı dağılın beyler

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ali can:

türk ibaresinin kaldırılmasına karşıyım kuruma layık kişilerin görevlendirilmesi daha doğru olacağını düşünüyorum

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