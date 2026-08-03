Nevşehir'de Feci Kaza: Uzman Çavuş Hayatını Kaybetti, Eşi ve Kayınvalidesi Yaralı

NEVŞEHİR'in Kozaklı ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü Uzman Çavuş Musa Demirci (34), hayatını kaybetti, eşi ve kayınvalidesi ise yaralandı. Samsun'da görev yapan Demirci'nin izne ayrıldığı ve bir süre önce memleketi Nevşehir'e geldiği bildirildi.

Kaza, dün gece saatlerinde Kozaklı ilçesinde meydana geldi. Musa Demirci'nin kontrolünü kaybettiği 66 ACM 78 plakalı otomobil, yol kenarındaki tarlaya devrildi. Kazada Demirci ile eşi ve kayınvalidesi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Musa Demirci, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Samsun'un Atakum ilçesinde görev yapan 2 çocuk babası Musa Demirci'nin bir süre önce izne ayrılıp, memleketi Nevşehir'in Kozaklı ilçesine bağlı Karahasanlı köyüne geldiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı