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Uzman Çavuş Gökhan Serçeci'nin Cenazesi Tokat'ta Defnedildi

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Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Uzman Çavuş Gökhan Serçeci'nin cenazesi, Karacaören Köyü Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Uzman Çavuş Gökhan Serçeci'nin cenazesi, Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde toprağa verildi.

GATA'da bir süredir beynindeki tümör nedeniyle tedavi gören Serçeci, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Serçeci'nin cenazesi, Yeşilyurt ilçesine bağlı Karacaören Köyü Camisi'nde kılınan cenaze namazı sonrası köy mezarlığında toprağa verildi.

Cenazeye Serçeci'nn ailesi ile yakınları ile İl Jandarma Komutanı Albay Sabri Küyük, Yeşilyurt Kaymakam Vekili Fatih Döner, Yeşilyurt Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Engin Şentaş, Yozgat ve Tokat İl Jandarma Komutanlığı personeli ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Karacaören Yeşilyurt Tokat Savunma Sağlık Güncel Haberler

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