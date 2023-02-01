Üzerine benzin dökerek kendini ateşe veren Figen'in ölümü araştırılıyor Güncel Haberler Muğla'nın Yatağan ilçesinde evinde üzerine benzin dökerek kendini ateşe veren 3 çocuk annesi Figen Çoban (40) hayatını kaybetti. Şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlatılırken, gözaltına alınan Çoban'ın eşi ve kayınbiraderi yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 21 Ocak günü, saat 10.00 sıralarında Yatağan'ın Yeşilbağcılar Mahallesi'nin Dağdibi mevkisinde meydana gelen olayda, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Süleyman Çoban (43), yengesi Figen Çoban'ın (40) öldüğü ihbarında bulundu. İhbarın ardından olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. "ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI Üzerine benzin döküp kendini ateşe vererek hayatını kaybettiği belirtilen Çoban'ın cesedi, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Yatağan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla jandarma ekipleri tarafından Figen Çoban'ın eşi Mehmet Çoban (44) ile kayınbiraderi Süleyman Çoban gözaltına alındı. İşlemlerin ardından 22 Ocak'ta adliyeye sevk edilen Çoban kardeşler, yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. SORUŞTURMA BAŞLATILDI Muğla Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından Figen Çoban'ın cesedi 22 Ocak'ta Yatağan'ın Turgut Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) görevlileri, Çoban'ın şüpheli bulunan ölümüyle ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Jandarma Yatağan Muğla Güncel Haberler

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