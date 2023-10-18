Uzayda Patlama Yaşayan Kuyruklu Yıldız Dünya'ya Geliyor

Bilim insanları tarafından yapılan açıklamaya göre, uzayda patlama yaşayan ve çapı Everest Dağı'nın üç katı olan bir kuyruklu yıldız Dünya'ya doğru geliyor. Kuyruklu yıldızın özellikleri ve yaklaşma tarihi hakkında detaylar haberde yer alıyor.

Söz konusu uzay olduğunda her türlü gelişme ilgi çekiyor. Özellikle göremediğimiz ve gizemini koruyan uzayda neler olduğu daha da dikkat çekiyor. Bugün ise bilim insanlarından önemli bir açıklama geldi. Açıklamaya göre uzayda patlama yaşayan bir kuyruklu yıldız, Dünya'ya doğru geliyor.

Kuyruklu yıldızın çapı Everest Dağı'nın üç katı!

Yıllardır gizemini koruyan ve bilim insanları tarafından araştırılan uzay, yeni bir gelişmeyle karşımıza çıktı. Bilim insanları bugün oldukça dikkat çeken bir açıklama yaptı. Açıklamada, tahmini çapı Everest Dağı'nın üç katı olan bir kuyruklu yıldızın uzayda patladığını ve Dünya'ya doğru geldiği ifadeleri yer aldı.

12P/Pons-Brooks olarak adlandırılan bu uzay taşı, kriyovolkanik veya soğuk volkanik faaliyetlerle ilişkilendirilen bir kuyruklu yıldız. 30 km çapı olan yıldızın çekirdeği; buz, toz ve gazların karışımından meydana gelen bir içecek şişesindeki karbonat gibi hareket ediyor.

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Dört ay içinde ikinci kez gerçekleşen bu olaya teleskopla bakıldığında bir çift boynuz görüntüsü ortaya çıkıyor. Öte yandan bilim insanları uzayda patlayan bu kuyruklu yıldızın şu anda Dünya'ya doğru savrulduğunu belirtiyor.

Bunun yanı sıra Dünya'yı teğet geçeceği de belirtildi. Söz konusu yıldız 21 Nisan 2024'te gezegenin en yakın noktasına ulaşacak. Bu nedenle de çıplak gözle görmek mümkün olabilir. Ayrıca bazıları şeklin Star Wars'taki Millennium Falcon uzay gemisini de andırdığını ifade etti.

Tüm bunların yanı sıra birkaç büyük patlamanın da olma ihtimali var. Bazı iddialara göre kuyruklu yıldız daha fazla Güneş ışınımını emdiği için bu patlamaların son patlamalardan daha büyük olması muhtemel. Uzay taşı ise Dünya'da en son 1945'te çıplak gözle görüldü.

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