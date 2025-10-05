Haberler

Uzaklaştırma Kararı Olmasına Rağmen Bıçaklanarak Öldürüldü

Uzaklaştırma Kararı Olmasına Rağmen Bıçaklanarak Öldürüldü
Güncelleme:
İzmir'in Menderes ilçesinde, iki çocuk annesi Serpil Güral, uzaklaştırma kararı aldırdığı kocası A.G. tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olayın ardından şüpheli koca gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı.

İZMİR'in Menderes ilçesinde iki çocuk annesi Serpil Güral (45), uzaklaştırma kararı aldırdığı kocası A.G. (48) tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, saat 13.30 sıralarında Görece Mahallesi İbni Sina Sokak'taki bir apartman dairesinde meydana geldi. A.G. ve eşi Serpil Güral arasındaki tartışma çıktı. A.G., tartışmanın büyemesi üzerine Serpil Güral'ı bıçakladı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde iki çocuk annesi Güral'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Güral'ı cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Şüpheli koca ise Menderes İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Hayatını kaybeden Güral'ın geçen 22 Eylül'den itibaren kocası için 1 ay süreyle uzaklaştırma kararı aldırdığı da ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
