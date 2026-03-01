Haberler

Tekirdağ'da asayiş

Güncelleme:
Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde uyuşturucu ele geçirilirken, Muratlı'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda da 2 kişi gözaltına alındı.

Süleymanpaşa ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydoğdu Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine adrese operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, zanlı gözaltına alındı.

Uyuşturucu hap ele geçirildi

Çorlu ilçesinde üst aramasında uyuşturucu hap ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şehsinan Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.

Üst aramasında sentetik uyuşturucu hap ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

Muratlı'da kaçakçılık operasyonunda 2 kişi yakalandı

Muratlı ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 200 makaron (filtreli sigara kağıdı), sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Adreste bulunan 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Ömür Çolak
