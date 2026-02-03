'Uyuşturucu' soruşturmasında tutuklanan 3 şüphelinin ifadesi ortaya çıktı

Ayşe GÜREL/ 'Uyuşturucu' ve 'fuhuş' soruşturması kapsamında tutuklanan şüphelilerden Sara E., Rojin D., ve Hatice K.'nın ifadeleri ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yeni başlatılan 'uyuşturucu' ve 'fuhuş' soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan Aybike A., Fatma E., Berfin K., Burcu esra B., Fatma G., Gülşah Rojin D., Hatice Kuzu, Melisa G., Sara E., Yasmin Y., 29 Ocak'ta İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Adliyede ifadeleri alınan şüpheliler, 'Fuhuşa teşvik etme, yaptırma veya aracılık etme' suçundan tutuklandı.

Şüphelilerden Sara E. savcılıkta verdiği ifadesinde, 'Amsterdam'a gittiğimde yanımda getirdiğim esrar katkılı kek ve jelibonlardır. Ben normalde alkol ve uyuşturucu kullanmam.Emrah Bağdatlı, Murat Ongun, Fatih Keleş, Murat Gülibrahimoğlu'nu tanımam; Fakat Hüseyin Köksal'ı tanırım. Asıl adı Rojin olan fakat Gönül olarak bildiğim şahsın sevgilisi olduğundan dolayı tanıyorum. Gerçi bize sevgilisi olduğunu söylemişti, sonradan sevgilisi olmadığını öğrendim. Hüseyin Köksal'ın yardımcısı olarak bildiğim Servet'i tanırım. Zeynep T., Rojin'in doğum günü olduğunu, otelde kutlama yapacaklarını söyleyip beni davet etti. Ben, Zeynep, Gülçin ve İlke, oteldeki doğum gününe gittik. Orada rezidans tarzı bir yerde kutlama yapıldı. İçeri girdiğimde Hüseyin Köksal, yardımcısı Servet ve otelin CEO'su olarak tanıştırılan Uğur T. vardı. Ben, Rojin, Zeynep, Gülçin, İlke ve orada tanıdığım yabancı uyruklu olan Nigar haricinde 10 kız daha vardı. Masanın üzerinde kokain vardı. Hüseyin Köksal'ın da odaya girdiğini gördüm ancak kullanıp kullanmadığını görmedim. Bana da teklif ettiler ancak ben kullanmadım. Hüseyin'in sevgilisi olduğunu bildiğim Rojin yanıma gelerek, Hüseyin birlikte olduğunuz kızlardan birini beğenirse ücreti karşılığında birlikte olur, dedi. Ben kabul etmedim. Gülçin ve Rojin uyuşturucu kullanırlardı. Birkaç gün sonra Hüseyin'in yardımcısı olarak bildiğim Servet beni arayarak, o gece otelde olan olayları konuşalım diye başka bir otelde buluşalım dedi. Gittiğimde Hüseyin de oradaydı. O gün havadan sudan konuştuk. Bu buluşmada Hüseyin çok konuşmadı, sonra toplantıları olduğu için ayrıldılar. Ben Hüseyin'i bundan sonra hiç görmedim. Benim uyuşturucu ve sorduğunuz diğer konular ile alakalı bilgim ve görgüm bundan ibarettir' dedi.

'KOD ADIMIN GÖNÜL MAMA OLDUĞUNU KABUL ETMİYORUM'

Tutuklanan Gülşah Rojin D. ise savcılık ifadesinde, 'Hayatım boyunca uyuşturucu madde kullanmadım. Üzerime atılı fuhuş suçlamasını asla kabul etmiyorum. Fuhuş için kimseye aracı olmadım. Sormuş olduğunuz Hüseyin Köksal isimli kişiyi tanırım. Bu kişiye iki defa tenis dersi verdim. Kod adımın Gönül Mama olduğunu kabul etmiyorum. Bu tenis dersini Hüseyin Köksal'a otelde verdim. Telefon numaramı hatırlamıyorum' dedi.

'KÖKSAL İLE BİRKAÇ KEZ GÖRÜŞTÜK'

Tutuklanan Hatice K ise, 'Ben daha önce veya şu anda kesinlikle uyuşturucu kullanmadım veya bir başkasının kullanmasına aracılık etmedim. Şahısların hiçbirini tanımıyorum. Tamamıyla karakolda tanıştım. Öncesinde de herhangi bir tanışıklığımız yoktur. Çalışmış olduğum güzellik salonunun daimi müşterisi olan Emel Müftüoğlu ile yakın arkadaşız. Yaklaşık 2 yıl kadar önce Emel Müftüoğlu'nun Kıbrıs'a tatile gideceğini söylemesi ve beni de tatile davet etmesi üzerine birlikte Kıbrıs'ta bulunan Merit Otel isimli otelde tatile gittik. Emel Müftüoğlu ile tatili planladıktan sonra arkadaşı olan Hüseyin Köksal da söz konusu otele tatil için geldi. Kendisiyle Müftüoğlu'nun arkadaşı olması sebebiyle tanıştım. Kıbrıs'tan ayrıldıktan sonra Hüseyin Köksal'la İstanbul'da 4-5 defa görüştüm. Köksal'ı birkaç kez AVM'nin üstünde yer alan rezidansta bir araya geldik. Köksal'ın yanına gittiğimde genelde toplantı halinde oluyordu. Toplantı bittikten sonra 2 defa Murat Ongun'un toplantıdan ayrıldığını gördüm. Murat Ongun ile herhangi bir arkadaşlık kurmadım. Köksal'ı beklediğim sırada Murat Ongun'la tanıştık. Bana kendisini doktor olarak tanıtmıştı. Köksal ile görüşmelerimizin zaman aralığı çok fazla olduğu için kendisiyle çok fazla samimi arkadaş olamadık. Ben kesinlikle bir kimseyi fuhşa teşvik etmedim veya fuhşa aracılık etmedim" ifadelerini kullandı.