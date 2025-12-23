İzmir'de firari 2 hükümlü yakalandı
İzmir'de, uyuşturucu ve cinsel istismar suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki hükümlü, emniyet güçleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.
Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro ekipleri, Basmane semtindeki uygulamada G.A'yı (32) durdurdu.
Sorgusunda uyuşturucu ticareti suçundan 16 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi.
Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri de 3717 Sokak'ta şüphe üzerine durdurdukları A.Ö'nün (33) cinsel istismar suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığını tespit etti.
Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.