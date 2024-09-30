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Uyuşturucu Uyarısı Kanlı Bitti: Bir Kişi Bıçaklanarak Öldürüldü

Uyuşturucu Uyarısı Kanlı Bitti: Bir Kişi Bıçaklanarak Öldürüldü
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Adana'da mahallede uyuşturucu satışı yapan Orhan Boyan, kendisini uyaran Fatih Yalçınkaya tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Yalçınkaya'nın ifadesinde olayın arbede sırasında gerçekleştiğini öne sürdüğü belirtildi.

ADANA'da mahallede uyuşturucu satışı yapmaması için uyardığı Orhan Boyan'ı (37), karın ve göğsünden bıçaklayarak öldüren Fatih Yalçınkaya (40), tutuklandı. Yalçınkaya'nın ifadesinde, "Olay günü, bıçak çekerek üzerime geldi. Arbede sırasında kendi bıçağının üzerine düşerek, yaralandı. Ben bıçaklamadım" dediği belirtildi.

Olay, 27 Eylül'de saat 10.00 sıralarında Seyhan ilçesi Mirzaçelebi Mahallesi'nde meydana geldi. Fatih Yalçınkaya, mahallede uyuşturucu satışı yaptığı öne sürülen karşı komşusu Orhan Boyan'dan uyuşturucu satmamasını istedi. Çıkan kavgada Yalçınkaya, uyardığı Boyan'ı karın ve göğsünden bıçaklayıp, evine gitti. Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 'Uyuşturucu madde ticareti', 'mala zarar verme' ve 'kasten yaralama' suçlarından çok sayıda kaydı olduğu belirtilen Boyan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından evine yapılan baskında gözaltına alınan Fatih Yalçınkaya, Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. 'Hırsızlık' ve 'kasten yaralama' suçlarından 14 kaydı bulunan Yalçınkaya, sorgusunda, "Daha önce Orhan ile kavga ettik, arkadaşlarımız ayırdı. Olay günü, bıçak çekerek üzerime geldi. Arbede sırasında kendi bıçağının üzerine düşerek, yaralandı. Ben bıçaklamadım" dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Fatih Yalçınkaya, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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