Haberler

Sakarya'da 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan yabancı uyruklu hükümlü yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'da uyuşturucu ticareti suçundan 25 yıl hapis cezası bulunan Güney Afrika uyruklu kadın, yapılan kontroller sonucu yakalandı. Hükümlü, adliyeye sevk edildikten sonra cezaevine teslim edildi.

Sakarya'da hakkında "uyuşturucu ticareti" suçundan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan yabancı uyruklu kadın hükümlü yakalandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarlarla Mücadele Şube ekiplerince çalışma yürütüldü.

Diyarbakır'dan İstanbul'a giden araç, Anadolu Otoyolu Bekirpaşa gişelerinde durduruldu.

Araçta yapılan kontrolde şüphe üzerine bir kadının detaylı incelemesinde Güney Afrika uyruklu Y.V. (40) olduğu belirlendi.

Yapılan parmak izi çalışmasında Y.V'nin İstanbul'da "uyuşturucu ve uyarıcı madde ithal etme" suçundan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezasından dolayı arandığı tespit edildi.

Emniyetteki sorgusundan sonra adliyeye sevk edilen Y.V. işlemlerinin sonra cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Mine Yıldırım - Güncel
En düşük emekli aylığı 20 bin TL oluyor

En düşük emekli aylığı için rakam kesinleşti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'den protestoların devam ettiği İran'a tüm uçuşlar iptal

Yola çıkacaklar dikkat! Türkiye'den o ülkeye uçuşlar tamamen iptal
Satılık ev ilanlarında büyük değişim! Yeni dönem 1 Şubat'ta başlıyor

Evini satacakları ilgilendiriyor! Konut ilanlarında yeni dönem
Milyonlarca memurun merak ettiği soru yanıt buldu

Milyonlarca memurun merak ettiği soru yanıt buldu
Zeynep Yılmaz korku dolu anlar yaşadı! Fırtınanın orasında böyle kaldı

Zeynep Yılmaz'ın korku dolu anları! Fırtınanın ortasında böyle kaldı
Türkiye'den protestoların devam ettiği İran'a tüm uçuşlar iptal

Yola çıkacaklar dikkat! Türkiye'den o ülkeye uçuşlar tamamen iptal
Testi pozitif çıkan fenomen Mümine Senna Yıldız hüngür hüngür ağladı

Testi pozitif çıkan fenomen hüngür hüngür ağladı
Arda oyuna girince derbide kıyamet koptu: Florentino seni kovacak

Arda oyuna girince derbide kıyamet koptu: Florentino seni kovacak