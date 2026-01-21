Haberler

Adana'da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle yargılanan sanığa 30 yıl hapis

Adana'nın Sarıçam ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan M.M., 30 yıl hapis ve 300 bin lira adli para cezasına çarptırıldı. Sanık, suçlamaları reddederek tahliyesini talep etti.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık M.M. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, avukatı da duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasında, 11 Ocak 2025'te Osmangazi Mahallesi'nde sanığın, motosiklet koltuğunun altına gizlediği 80,07 gram sentetik uyuşturucuyu otomobille yanına gelen 2 kişiye satarken, polis ekiplerince yakalandığını belirtti.

Savcı, M.M.'nin benzer suçlardan sabıkası olmasının da dikkate alınarak "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanık ise "Uyuşturucu satmadım. Mütalaayı reddediyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." dedi.

Avukatı da dinleyen mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 30 yıl hapis ve 300 bin lira adli para cezasına çarptırdığı M.M.'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Güncel
