Uyuşturucu Ticareti Yapan 5 Suç Örgütüne Büyük Operasyon

Kriptolu haberleşme programı kullanarak ülkeler arası uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 5 farklı suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 24 tonun üzerinde uyuşturucu madde sevkiyatı yapıldığı tespit edilirken, 232 gerçek ve tüzel kişiye ait tüm banka hesaplarına ve kripto varlıklara, 636 taşınmaza, 168 motorlu taşıta, 1 adet kuru yük gemisine ve 97 şirketin ortaklık payına el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında; kriptolu haberleşme programı kullanarak ülkeler arası uyuşturucu madde ticareti yapan beş 5 farklı suç örgütü tespit edildi. Suç örgütlerinin kullanımındaki kriptolu haberleşme uygulamasının uçtan uca şifreli mesajlaşma imkanı sağladığı, uygulamanın özel olarak hazırlanmış cep telefonları üzerinden çalıştığı, bu cihazlarda mikrofon, kamera, GPS gibi donanımların devre dışı bırakıldığı da soruşturmada belirlendi.

Yazışmaların incelenmesi sonucu tespit edilen suç örgütlerinin, çeşitli ülkelerden aldıkları uyuşturucu maddelerin Türkiye'ye ve başka ülkelere naklini sağladıkları, elde edilen geliri de çeşitli yöntemlerle aklamaya çalıştıkları tespit edildi.

TONLARCA UYUŞTURUCU SEVKİYATI YAPILDI

Fehmi Karcı ve Ünal Özeler liderliğinde kurulmuş suç örgütünün, yurt içinde ve yurt dışında farklı tarihlerde 30 kez uyuşturucu madde sevkiyatı gerçekleştirdiği, sevkiyatlardaki uyuşturucu maddelerin toplam ağırlığının 7 tonun üzerinde olduğu belirlendi. Suç örgütünün yönetici ve üyelerinden 8'inin yurt dışında, 12'sinin cezaevinde, 35 kişinin ise Türkiye'de olduğu öğrenildi.

Soruşturma kapsamında Veysi Gündoğan liderliğinde kurulan suç örgütünün ise yurt içinde ve yurt dışında farklı tarihlerde 22 kez uyuşturucu madde sevkiyatı gerçekleştirdiği, sevkiyatı yapılan uyuşturucunun toplam ağırlığının 5 tonun üzerinde olduğu tespit edildi. Suç örgütünün yönetici ve üyelerinden 30'unun yurtdışında, 37'sinin cezaevinde, 63 kişinin ise Türkiye sınırları içerisinde olduğu belirlendi. Orhan Turgut liderliğinde kurulmuş suç örgütünün, yurt içinde ve yurt dışında farklı tarihlerde 4 kez uyuşturucu madde sevkiyatı gerçekleştirdiği öğrenildi. Uyuşturucu maddelerin toplam ağırlığının 600 kilogramın üzerinde olduğu, örgütünün yönetici ve üyelerinden 3'ünün yurt dışında, 1'inin cezaevinde, 5 kişinin ise Türkiye sınırları içerisinde olduğu belirlendi.Kamuran Ata ve Adnan Korkmaz liderliğinde kurulmuş suç örgütünün, yurt içinde ve yurtdışında farklı tarihlerde 6 kez uyuşturucu madde sevkiyatı gerçekleştirdiği yürütülen soruşturma çerçevesinde belirlendi. Sevkiyatlara konu uyuşturucu maddelerin toplam ağırlığının 1 tonun üzerinde olduğu tespit edildi. Suç örgütünün yönetici ve üyelerinden 4 kişinin yurt dışında, 4 kişinin cezaevinde, 11 kişinin ise Türkiye sınırları içerisinde olduğu değerlendirildi.

20 KEZ SEVKİYAT YAPMIŞ

Ahmet Münir Güverte liderliğinde kurulmuş suç örgütünün, yurt içinde ve yurtdışında farklı tarihlerde 20 kez uyuşturucu madde sevkiyatı gerçekleştirdiği, uyuşturucu maddelerin toplam ağırlığının 11 tonun üzerinde olduğu tespit edildi. Suç örgütünün yönetici ve üyelerinden 11 kişinin yurt dışında, 1 kişinin cezaevinde, 6 kişinin ise Türkiye sınırları içerisinde olduğu tespit edildi.

Suç örgütlerinin mensubu olan ve Türkiye'de bulunan 120 şüphelinin yakalanıp gözaltına alınması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanın Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu koordinesinde eşzamanlı operasyon düzenlenirken, yurtdışında bulunduğu tespit edilen 56 örgüt mensubunun ise uluslararası düzeyde aranmalarını sağlamak amacıyla haklarında kırmızı bülten çalışması başlatıldı.

Suç örgütleri mensuplarının, suçtan elde ettiği gelir ile aklama eylemine tabi tuttuğu mal varlıkları da soruşturma çerçevesinde tespit edildi. Bu kapsamda, 232 gerçek ve tüzel kişiye ait tüm banka hesaplarına ve kripto varlıklara, 636 adet taşınmaza, 168 motorlu taşıta, 1 kuru yük gemisine, 97 şirketin ortaklık payına el konuldu.

Öte yandan, Fehmi Karcı ve ailesinin sahibi ve yetkilisi olduğu Daımond Group Emlak ve Danışmalık Ltd. Şti, Karcı İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti, Mavi Okyanus Denizcilik İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti ve Karcı Lojistik Anonim Şirketine Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyım olarak atandı.